Die Freiwillige Feuerwehr Winden-Windegg lädt am Samstag 11.01.2020, 20:00 Uhr zum beliebten Winden-Windegger Feuerwehrball im Gasthof Geirhofer in Schwertberg ein. Wie bereits im letzten Jahr wird die Tanzband - Duo „Nirosta“ den Besuchern mit stimmungsvoller Musik so richtig „einheizen“ und zum Schwingen des Tanzbeines einladen. Unterstützen Sie mit Ihrem Besuch die FF Winden-Windegg.

Der Reinerlös kommt der Finanzierung des neuen Feuerwehrautos zu Gute.