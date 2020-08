Die Waldhausener Unimarkt-Filiale, geführt von Erhard Meindl, ist nominiert für den Regionalitätspreis der BezirksRundschau in der Kategorie Dienstleistung & Handel.



WALDHAUSEN. "Immer mehr Kunden schätzen den regionalen Zulieferbetrieb und kaufen vermehrt Lebensmittel und Produkte von Herstellern, die in unserer Region leben", ist Erhard Meindl, Unimarkt-Franchise-Partner, überzeugt. Er ist mit einem 680 Quadratmeter großen Lebensmittelmarkt in Waldhausen und Umgebung der größte Nahversorger. Für täglich bis zu 1.000 Kunden vermitteln 19 Fachkräfte im Geschäft Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs. "Ein hoher Anteil an Bio-Qualität quer durch alle Sortimente und wenn möglich der Verkauf von vielen regionalen Waren ist unsere Stärke", so Meindl. "Regional ist für uns ein Umkreis von bis zu 50 Kilometern. So können wir momentan auf über 35 heimische Betriebe setzen und damit die Wertschöpfung in der Region halten."

Biomilch und Waschmittel selber zapfen



Um dem steigenden Bewusstsein der Kunden für einen positiven Umgang mit der Natur entgegenzukommen, geht Meindl seit diesem Jahr auch neue Wege: "Der Kunde zapft im Geschäft mit seiner eigenen Glasflasche Biomilch direkt vom Bauernhof Nenning aus Dimbach ab. Die Rücknahme der Pfandflasche und deren Transport mit dem Lkw entfallen gänzlich." Außerdem wird eine Abfüllstation für flüssiges Waschmittel angeboten. In der Klosterwerkstätte von Schönbach im Waldviertel wird dieses auf Basis von Kernseife hergestellt. Die Kunden kommen mit der eigenen Flasche und füllen ihren Bedarf selber ab.

