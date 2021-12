ST. THOMAS. Mit dem Dressur-Ausbildungszentrum St. Thomas erfüllen sich Edith und Tina Schefbänker einen Lebenstraum. Edith kommt aus Salzburg und hat Jus studiert. Tina stammt aus Wien und studiert in Linz Medizin. "Das mit Ehepartnerin Tina 2011 gegründete Unternehmen Passion4Horseriding, Einzugsgebiet Linz und Umgebung, wurde nun mit dem Dressur-Ausbildungszentrum St. Thomas erweitert. Start in St. Thomas ist im Jänner 2022", informiert Edith.

„Am gleichen Ort seiner Passion zu arbeiten und auch zu leben, ist wunderbar“ sagen Edith und Tina beim Besuch der BezirksRundschau. Sie haben das ehemalige Guger-Gut erworben und zwischenzeitlich viel in das Ausbildungszentrum investiert. Eine Reithalle (20 x 60 m), ein ebenso großer Außenplatz, 16 helle, geräumige Paddockboxen für Ausbildungspferde, die Ausstattung zur Videoanalyse und vor allem auch die Möglichkeit direkt vor Ort zu übernachten eröffnen optimale Bedingungen. „Reiter und Reiterinnen und ihren Pferden, soll in ruhiger Atmosphäre Wissen, Motivation und Selbstvertrauen vermittelt werden. Zu diesem Zweck bieten wir intensive Trainingsaufenthalte mit der Übernachtung von Pferd und Reiter (Urlaub am Bauernhof) und Kurse mit Vollverpflegung an. Ebenso gibt es die Möglichkeit, ein Pferd über Wochen oder Monate unter bester Betreuung anreiten oder weiter ausbilden zu lassen.“



Vielfältiges Angebot

Die Jungunternehmerinnen sind realistisch: Die Umsätze aus Wochenendkursen, Trainingsaufenthalten, Urlaub am Bauernhof und Pferdeausbildung werden mit rund 70.000 im Jahr prognostiziert. Die beiden beschäftigen ab Jänner 2022 eine Mitarbeiterin. Antonia Hasibeder aus St. Georgen/Gusen ist landwirtschaftliche Facharbeiterin und erfolgreich bis zur Klasse S im Dressurreiten vertreten. „Wir freuen uns sehr, unsere langjährigste Schülerin bei uns im Team zu haben“.



Oma Andrea Wölfer

Mit im Team und für das leibliche Wohl der zweibeinigen Gäste verantwortlich ist Andrea Wölfer, Oma der beiden Kinder Noah und Emily, die auch die Betreuung der von ihr liebevoll renovierten und eingerichteten Zimmer für Urlaub am Bauernhof übernommen hat. „Für unsere Speise- und Getränkeauswahl ist uns besonders wichtig, auf Produkte der Region zurückzugreifen.“

Edith & Tina

Edith Schefbänker ist staatlich geprüfte Reitinstruktorin und mit der selbst ausgebildeten Stute Fraternité erfolgreich im Grand Prix vertreten. Sie ist seit ihrem dritten Lebensjahr fest im Sattel zu Hause. Edith Schefbänker widmet sich seit 2010 der selbstständigen Trainertätigkeit mit Schwerpunkt Dressur und bildet Pferde bis zur schweren Klasse aus. Tina Schefbänker bildet gemeinsam mit Edith die Pferde bis zum Grand Prix Level aus und ist für alles Organisatorische zuständig. Die ausgebildete Pferdewirtschaftsfacharbeiterin (ABZ Lambach), staatlich geprüfte Reitinstruktorin, Wanderreitführerin ist selbst siegreich in der Klasse Inter A/B vertreten, widmet sich aber aufgrund der Erziehung der gemeinsamen Kinder und ihres Medizinstudiums derzeit nicht im vollen Umfang der Reiterei.

Neben den beiden Ziegen Mathilda und Mocca, den beiden Hunden Luka und Specki, Hofkatze Muffin werden im Frühjahr noch ein paar Hühner das Urlaub am Bauernhof - Feeling verstärken. https://dressurausbildungszentrum.com/https://dressurausbildungszentrum.com/