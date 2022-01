ASKÖ Steinbach Schwertberg: Baulöwe Manfred Astleitner motiviert alle!

Die Schwertberger Fußball-Familie zeigt 2022 erneut mit großem Arbeitseifer ihre Einigkeit. Mit der Sanierung der Umkleidekabinen samt Duschräume und WC-Anlagen bewegt man sich bereits nach wenigen Tagen in starkem Baufortschritt. Obwohl die beschriebenen Räumlichkeiten 1997 einer Generalsanierung unterzogen wurden, richtete das Hochwasser 2002 große Feuchtstellen an, die vom Boden auf die Wände ausweichten. Viele Tonnen Putzbeton/Beton wurden daher bereits abgestemmt und in die bereitstehenden Container geleert.

Und ein Mann tut sich bei diesem Bauprojekt extrem hervor. Der 53jährige Manfred Astleitner, der bereits seit zehn Jahren das Vereinsleben im Aisttal mitprägt, übernimmt mit großem Engagement die Leitung des Projektes im Steinbach-Stadion seit 27.12 2021.

Seit ca. 1 Jahr beschäftigt er sich u. a. mit der Finanzierung, Ansuchen von Förderungsmittel, Einholung von Angeboten diverser Firmen und Baugenehmigungen. Einem Vorhaben, das er jetzt mit vielen helfenden Händen realisiert. Zudem organisiert er die Arbeitsteams an den Arbeitstagen. Sucht und findet Küchenperlen, die ehrenamtlich für die Verpflegung sorgen. Obmann-Stv. Astleitner kennt die Zahl der Arbeitsstunden, die durch Eigenleistung erbracht werden muss. Und so motiviert er viele, um an diesem Projekt mitzuarbeiten.

Von der Funktionärsebene bis hin zum Trainer. Selbst die Spieler greifen zum Werkzeug, wie auch die grünweiße Fangruppe, der Aistblock. Alle helfen mit, bis es via whatsapp wieder heißt: "Danke an alle, wer hätte bitte nächste Woche Zeit!"