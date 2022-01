Deutlich zu trüb und mild- Dezember Rückblick 2021

Als elfter zu warmer Dezember in Folge geht er mit 2,2 Grad über dem Mittel in die Messgeschichte ein! Mit nur 18% der üblichen Sonnenscheindauer ist er viel zu trüb verlaufen. Dennoch gab es auch ein Defizit bei der Niederschlagsmenge mit nur 59% des Mittels!

12,6 Grad gab es am Silvestertag an der Wetterstation Pabneukirchen! Genau so warm war es am 31.12. zuletzt im Jahr 1987 an der Wetterstation Pabneukirchen! Wärmer war es zu Silvester seit Messbeginn 1946 in Pabneukirchen noch nie! An der Wetterstation in Mitterkirchen gab es 17,3 Grad als Höchstwert!

Wetterrückblick Dezember 2021

Durchschnittliche Temperatur: 1,4°C (um 2,2°C zu warm)

max. Temperatur: 12,6 °C (am 31. des Monats)

min. Temperatur: -8,1°C (am 23. des Monats)

Niederschlag: 42,6 mm (um 30,5 mm zu wenig = 59% des 60 Jährigen Mittel)

max. Niederschlag / 24h : 7,4 mm (25. des Monats)

Schneehöhe gesamt gefallen: 18cm

Schneehöhe höchst gemessen: 8cm (09. des Monats)

Nebeltage: 4

Frosttage (Temp. min <0°C): 19

Eistage (Temp. max <0°C): 1

Sonnenstunden: 10 Stunden hat die Sonne im Dezember 2021 geschienen! Das sind um 47 Stunden zu wenig. Die Prozentuelle Zahl beträgt somit 18% des 60 jährigen Durchschnitt!

Bericht: (c) Strudengauwetter

Daten: (c) Strudengauwetter (Wetterstation Pabneukirchen)