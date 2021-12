Das Team vom Kindergarten BUNTE WELT in Schwertberg möchte auf diesem Wege einmal DANKE sagen! Danke an unsere 95 Kinder, die uns in dieser Zeit mit ihrem Lachen zeigen, wofür es sich lohnt weiterhin stark zu bleiben. Danke den Eltern, für das Verständnis, die Kooperation und die Unterstützung. Gemeinsam schaffen wir auch die weitere Zeit und deren Herausforderungen im neuen Jahr 2022.