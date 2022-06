Tennis/DSG U. Stein&CO Mauthausen: Kalte Dusche bei brütender Hitze!

In der Damen Regionalklasse Nord kam es am 18.6.2022 in der DANUBIS-Arena in Mauthausen zum Meisterschaftsspiel zwischen dem Gastgeber DSG U. Stein&Co Mauthausen gegen ASKÖ Auhof 2. Doch letztlich stellte nicht nur der Titelfavorit aus der Landeshauptstadt Linz die größte Herausforderung, sondern auch die gefühlten 40° Außentemperatur auf dem Mauthausener Sand.

Die Windhaagerin Annemarie Zach (DSG U. Stein&Co) eröffnet auf dem Centercourt gegen Kerstin Appel. Die quirlige Linzerin sucht stets den Weg über die Vorhand, der ihr schließlich mit extremen Top-Spin Schlägen den klaren Sieg bringt. Auf Platz 1 fordert Tanja Steindl (DSG U. Stein&Co Mauthausen) nur im ersten Satz ihre Gegnerin. Nach verlorenem Tiebreak wird sie mehr zum Opfer der Sahara-Temperaturen, als ihrer Gegnerin.

Kurioses Tennis von Boom-Boom Aliz. Sie hat es bei dieser Hitze besonders eilig. Die für Mauthausen spielende Ungarin nimmt jeden Ball mit vollem Risiko, doch ohne Erfolg. Anders ihre Kontrahentin Christine Fragner. Die aus Gallneukirchen stammende Fragner präsentiert sich in allen Belangen besser. Sie überzeugt mit variablen, fehlerfreiem Spiel und lässt humorlos nur ein Game für die enttäuschende Ungarin übrig.

Das Match des Tages liefern die Mauthausnerin Romana Schimbäck und Stefanie Renner. In einem wahren Marathon-Match muss sich Schimbäck nach hartem Fight im letzten Satz mit 5:7 geschlagen geben. Und auch Hanna Aschauer soll der erste Einzelsieg in dieser Runde verwehrt bleiben. Sie hat gegen Teresa Hofer in klaren zwei Sätzen das Nachsehen.

In den Doppelspielen wird das Debakel komplett. Am Ende müssen sich die Heimischen gegen die Auhof-Girls mit 0:7 geschlagen geben, die auch prompt die Tabelle anführen. Die DSG U. Stein&Co ist auf dem 7. Rang (von 9). Die noch ausständigen Spiele gegen Perg (Tabellenplatz 9./Auswärts), Steyregg (8./Heim) und Grünbach (5./Auswärts) machen aber noch Mut auf den Klassenerhalt.

Union Stein&Co Mauthausen 1 gg ASKÖ Auhof 2 0 : 7

Einzel:

Aliz Stumpf (HUN) gg Christine Fragner 0:6, 1:6

Annemarie Zach gg Kerstin Appel 2:6, 1:6

Romana Schimbäck gg Stefanie Renner 2:6, 7:6, 5:7

Tanja Steindl gg Selina Schmid 6:7, 0:6

Hanna Aschauer gg Teresa Hofer 3:6, 2:6

Doppel:

1 Aliz Stumpf (HUN)/Petra Schimbäck gg

Kerstin Appel/Selina Schmid 3:6, 1:6

Annemarie Zach/Tanja Steindl gg

Christine Fragner/Teresa Hofer 3:6, 1:6