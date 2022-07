Eine sensationelle Leistung lieferte die Nachwuchs-Sportlerin Lisa Steinkellner bei den Landesmeisterschaften im Schwimmen im Linzer Parkbad am vorigen Wochenende ab.



PERG, LINZ. 280 Schwimmerinnen und Schwimmer kämpften bei den Landesmeisterschaften um Medaillen und gute Platzierungen. Eine herausragende Leistung bot die 11jährige Lisa Steinkellner aus Münzbach vom Perger Schwimmteam. Sie holte in ihrem Jahrgang über 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Brust Gold. Silber eroberte sie über 100 Meter Brust und Bronze über 100 Meter Kraul. "Sie war bei diesem Wettkampf die erfolgreichste Schwimmerin in ihrem Jahrgang. Ausserdem qualifizierte sie sich über 100m und 200m Brust für die Staatsmeisterschaften", jubelt ihr Trainer Josef Diwold.

Weitere Top-Platzierungen gab es für Zola Pölz, die über 100 Meter Brust auf Platz vier und über 100 Meter Kraul auf Platz sechs kam. Marie Aigner belegte in ihrem Jahrgang Platz vier über 100 Meter Schmetterling und Rang neun über 100 Meter Rücken.

Perger Schwimmer holten mit David Brandl Staffel-Bronze