Eisaktion des Wirtschaftsbundes Perg

SAXEN, GREIN. Der Ausnahmezustand in den vergangenen Wochen und Monaten hat auch die Wirtschaft im Bezirk Perg schwer getroffen. Deshalb nutzte der Wirtschaftsbund (WB) die Gelegenheit und überraschte Betriebe in Grein und Saxen als Dank für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit in der schwierigen Zeit mit einem Schörgi-Eis. Die Eisaktion brachte eine erfrischende Extrapause und sorgte für gute Laune.

"Aufmerksamkeit für Nahversorger schaffen"

„Wir wollen Aufmerksamkeit für die Nahversorger schaffen, die ein unverzichtbarer Teil des ländlichen Lebensraums sind", sagt WB-Bezirksobmann Wolfgang Wimmer. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Unternehmen leisten gemeinsam mit ihren Chefinnen und Chefs tagtäglich einen wertvollen Beitrag zum Erfolg und zur Lebensqualität unseres Landes.“

Das Erfolgsgeheimnis eines Betriebes?

WB-Landesgeschäftsführer Wolfgang Greil ergänzt: „Das Erfolgsgeheimnis eines Betriebes ist, wenn alle im Unternehmen an einem Strang ziehen – vor allem in so schwierigen Zeiten wie diesen. Um ein Bewusstsein für diese Leistungen zu schaffen, besucht der Wirtschaftsbund Betriebe in OÖ und spendiert als Zeichen der Wertschätzung der gesamten Belegschaft ein erfrischendes Eis."