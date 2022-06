Natalie Purner unterstützt dieses Jahr als diakonische Helferin (Freiwilliges Sozialjahr) die Mosaik.Schule in Katsdorf. Dabei kann sie ein Jahr lang Einblicke in das reformpädagogische Schulkonzept sammeln und hat in der Zwischenzeit ihre Berufswahl getroffen.



KATSDORF. Das freiwillige Sozialjahr der Diakonie (FSJD) gibt allen ab 17 Jahren die Möglichkeit, die soziale Arbeit kennenzulernen und spannende Erfahrung zu sammeln. Natalie Purner absolviert gerade das freiwillige soziale Jahr in der Mosaik.Schule des Diakoniewerks in Katsdorf. Seit vorigem Herbst ist sie im Schulalltag eine tatkräftige Unterstützung. Sie betreut die Schüler morgens draußen, begleitet die Kinder beim Lernen und unterstützt, wo immer eine helfende Hand nötig ist. „Ich durfte auch selbst bereits erste Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern sammeln. Dabei werde ich von den Lernbegleiterinnen bestens unterstützt“, erzählt Purner.

„Ein freiwilliges Sozialjahr ist für junge Menschen eine gute Möglichkeit, in den Sozialbereich zu schnuppern. Ich hoffe, dass wir für das kommende Schuljahr wieder so eine wertvolle Unterstützung finden werden.“

Sandra Prinz, Direktorin der Mosaik.Schule

Berufsorientierung und Erfahrungen sammeln



Im Rahmen des freiwilligen Sozialjahres können junge Menschen interessante und anspruchsvolle Berufsfelder im Sozialbereich kennenlernen, praktische Erfahrung sammeln, Fähigkeiten erwerben, soziale Kompetenzen stärken und vor allem viel über sich selbst erfahren. Fachliche Auseinandersetzung und persönliche Reflexion begleiten die praktische Arbeit.

Für Natalie Purner steht nach diesem Jahr an der Mosaik.Schule fest: „Ich habe meine Berufswahl getroffen. Jeder Tag in der Schule ist anders und in seiner Art besonders, weil jedes Kind besonders ist und viel Liebe ausstrahlt. Ich möchte selbst Pädagogin werden.“

Zur Mosaik.Schule



Die Mosaik.Schule, eine private Volksschule des Evangelischen Diakoniewerks Gallneukirchen, befindet sich auf einem Biobauernhof in Katsdorf. Die Umgebung mit Wäldern, einem Bach und vielen Bewegungsflächen regt die Kinder dazu an, die Welt täglich aufs Neue zu entdecken und zu erforschen. Nähere Informationen zum freiwilligen Sozialjahr der Diakonie und weitere FSJ-Plätze unter: www.diakonie.at/freiwilliges-sozialjahr