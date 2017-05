Werke von Hans Kastler werden verkauft

Perg : Galerie Manner |

PERG. Im August 2016 verstarb der aus Klam stammende Bildhauer Hans Kastler. Den künstlerischen Nachlass erbte seine Tochter Petra Welker. Kastlers Werke sollen jetzt im Rahmen einer Gedächtnisausstellung zum Verkauf angeboten werden. Als Schüler von Fritz Behn machte sich Hans Kastler in seiner neuen Heimat in Bayern einen arrivierten Namen mit Kunst im öffentlichen Raum. Raffiniert und subtil auf ihr Wesen reduzierte Tierbronzen und sogenannte Stabiles und Mobiles bespielen viele Ortsplätze in und um München. Die von der Familie des Künstlers kuratierte Schau wird am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im Galerieraum des Gasthof Manner in Perg eröffnet. Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Mai, ist die Ausstellung dann jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie nach Terminvereinbarung (0699/1077 4480) zu besichtigen. Die Finissage findet am Freitag, 2. Juni, um 19.30 Uhr statt.