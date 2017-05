Pergs Schüler sind für den Ernstfall gerüstet

03.05.2017, 08:00 Uhr

Über 500 Personen wirkten beim Bezirksttag des Jugend-Rot-Kreuzes in Ried in der Riedmark mit.

RIED/RIEDMARK. Schneller als man denkt kann jeder von uns in eine Situation geraten, in der rasche Erste Hilfe gefragt ist. Besonders wichtig ist es deshalb, dass die notwendigen Maßnahmen bereits in jungen Jahren trainiert werden. Wie professionell Kinder Erste Hilfe leisten können, bewiesen die Schüler des Bezirkes Perg am 27. April in der Neuen Mittelschule und Volksschule Ried/Riedmark. Zum 13. Mal stand der Bezirkstag des Jugend-Rot-Kreuzes auf dem Programm. "Solch ein Großevent, bei dem der ganze Bezirk zusammenarbeitet, ist einzigartig in Oberösterreich", erklärte JRK-Bezirksleiter Erwin Bindreiter. Eingeteilt in drei Altersgruppen (Mini-Helfi, Helfi, Erste Hilfe) nahmen rund 350 Schüler daran teil. Die Jüngsten besuchen erst die zweite Klasse der Volksschule. 13 Bewerbsgrupen aus neun Schulen nahmen diesen Mini-Helfi-Bewerb in Angriff. Der Helfi-Bewerb (dritte und vierte Klasse Volksschule) umfasste 20 Bewerbsgruppen aus elf Schulen. Beim Erste-Hilfe-Bewerb kämpften 20 Bewerbsgruppen der "Großen" (achte Schulstufe) aus zehn Perger Schulen um den Sieg. Zusätzlich standen noch etwa 100 Statisten, Guides und Stationsbetreuer aus Ried sowie 60 Rot-Kreuz-Mitarbeiter und Lehrer als Bewerter und Helfer im Einsatz.

Gruppenpraxis als große Herausforderung

Neben praktischer Anwendung war auch theoretisches Wissen gefragt. Aus 100 Fragen zur Ersten Hilfe mussten die Teilnehmer 30 innerhalb von acht Minuten beantworten. Für die Starter des Helfi- und des Ersten-Hilfe-Bewerbes stand außerdem eine spannende Gruppenübung an. Im Hallenbad der Neuen Mittelschule Ried wurde angenommen, dass eine reglose Person aus dem Wasser geborgen wurde und Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Zwei Ersthelfer stießen bei dem Versuch zu der Person zu gelangen zusammen. Eine der Beiden verlor das Bewusstsein, die zweite erlitt schwere Kopf- und Schulterverletzungen. Gemeinsam musste eine Gruppe aus sechs Schülern die Verletzten optimal versorgen. "Die Jugendlichen im Bezirk Perg sind äußerst engagiert, was Erste Hilfe betrifft. Das hat auch der Bundesbewerb im vergangenen Jahr bewiesen, bei dem auf den ersten sieben Plätzen drei Perger Gruppen zu finden waren", so Pflichtschulinspektorin Notburga Astleitner. Der Sieg beim Erste-Hilfe-Bewerb ging an die Neue Mittelschule Perg Schulzentrum. Vor dem Gastgeber aus Ried auf Platz drei platzierte sich die NMS Mauthausen. Beim Helfi-Bewerb und Mini-Helfi-Bewerb wurde bewusst auf Platzierungen verzichtet. Als Helfi-Siegerschulen konnten sich die Volksschulen aus Saxen, Rechberg und Windhaag/Perg durchsetzen. Mini-Helfi-Sieger wurden die Volksschulen Windhaag/Perg, Ried/Riedmark und Pabneukirchen.