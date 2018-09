Union Ried weiterhin Tabellenführer

24.09.2018, 15:36 Uhr

Sonntag, 23. September, 1. Klasse Nordost: Gutau – Ried 0:3 (0:1) – Bericht von Regionaut Dietmar Piessenberger

GUTAU, RIED IN DER RIEDMARK. In der 6. Runde der Fußballmeisterschaft ging es am 23. September für die Union Ried in der Riedmark nicht nur nach Gutau, sondern auch um die Verteidigung der Tabellenführung in der 1. Klasse Nordost. Im Spiel zeigten die Roten dann auch gleich, dass man zurecht momentan zu den stärksten Teams der Liga gehört. Die Lehner-Elf mit schnellem Spiel und dem ersten Tor bereits nach vier Minuten durch einen Nachschuss von Philipp Freller. Doch der Schiri winkte ab, gab zur großen Verwunderung ein angebliches Foul am Tormann. Die Gäste weiter unbekümmert in ihrer Spielweise. Georg Diwold und Manuel Leopold Prevedel mit unglaublicher Laufarbeit und klugen Pässen. Daniel Pührerfellner mit einem Lattenkracher. Nur wenig später rettet der starke Gutau-Goalie Stütz mit Hilfe der Querlatte erneut vor dem heranbrausenden Pührerfellner. Die Heimischen durch Wasner mit Minichancen, doch der Rieder Schlussmann grätscht erfolgreich. Florian Wahl zwingt den Heim-Tormann mit einem verdeckten Schuss zu einer Glanzparade. Doch der nächste Gewaltschuss von Markus Koppler bringt die Erlösung. Stütz kann den scharfen Schuss nicht festhalten, David Schachner per Abstauber mit dem 0:1. Nach der Pause blieb das Spiel schwierig für die Rieder, weil Gutau defensiv tief stand. Doch die Endphase behaupteten die Rieder für sich. Zuerst köpfelte Markus Koppler in der 85. Minute zum 0:2 für die Gäste ein, in der 89. Minute bestätigte Kapitän Prevedel nach Gutauer Handspiel per Elfmeter seine starke Leistung mit dem 0:3 für Ried. So geht das Team von Trainer Christian Lehner mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten Mauthausen auch ganz entspannt am kommenden Sonntag zur Mittags-Matinée ins Derby gegen die Donaumärkter.