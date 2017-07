Eisaktion des Wirtschaftsbunds bei Perger Betrieben

27.07.2017, 10:57 Uhr

Das Erfolgsgeheimnis eines Betriebes ist, wenn alle im Unternehmen an einem Strang ziehen. Um ein Bewusstsein für diese Leistungen zu schaffen, besucht der Wirtschaftsbund ausgewählte Betriebe in OÖ und spendiert als Zeichen der Wertschätzung der gesamten Belegschaft ein erfrischendes Eis.

„Wir möchten auch den starken Teams in unseren Betrieben danken. Nur durch ein gutes Miteinander gelingt gemeinsamer Erfolg – wir sagen DANKE“, so Wirtschaftsbund Landesobfrau Doris Hummer. „Bei uns im Bezirk wird echte Zusammenarbeit gelebt, das bekomme ich täglich mit, wenn ich in den Unternehmen unterwegs bin. Mit unserer Eisaktion wollen wir uns für das Miteinander bedanken“, bestätigt WB-Bezirksobmann DirektorWolfgang Wimmer.Die Eisaktion brachte eine erfrischende Extrapause und sorgte für strahlende Gesichter und gute Laune in zahlreichen Betrieben in Perg. "Wertschätzung passiert jeden Tag im Kleinen und der Wirtschaftsbund OÖ setzt sich dafür ein, dass das Miteinander in Oberösterreichs Wirtschaft weiterhin gelebt wird, denn nur dann können sich die Betriebe gut entwickeln und auch weiter Arbeitsplätze schaffen", so der Wirtschaftsbund.