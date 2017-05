NMS St. Georgen/Walde erhielt Gütesiegel

11.05.2017, 13:31 Uhr

„Die Lernplattform Moodle gehört für die Schüler von der 1. Klasse an zum Schulalltag, aber auch die Begriffe 'Cyber Homework', 'Kahoot', 'Socrative‘, 'bettermarks‘, 'learningapps‘ oder die Lego-Programmierung sind nichts mehr Neues“, berichtet der E-Learning Koordinator der Schule, Karl Hahn.Am Ende der 4. Klasse besitzen auch ca. 80 % der Schüler alle sieben Module des ECDL-Computerführerscheines. Das ist der höchste Wert im Bezirk Perg.Um den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht weiter auszubauen und zu verbessern, nützen die Lehrkräfte zur Fortbildung auch eLectures oder Online-Seminare. Natürlich spielt durch das vermehrte Arbeiten im virtuellen Raum auch die Sicherheit im Internet eine immer größere Rolle. In dieser Hinsicht ist es der Schule ein großes Anliegen, die Schüler sowie Lehrer für das Thema 'Safer Internet' zu sensibilisieren.Das österreichische Bildungsministerium hat all diese Bemühungen nun mit dem Zertifikat „eEducation.Expert.Schule“ ausgezeichnet. Die NMS St. Georgen /Walde darf diese Auszeichnung als eine der ersten Schulen im Bezirk Perg tragen.