Jedes Jahr treffen sich Freunde und ehemalige Mitarbeiter des Autohauses Piermayr und Co zur Oldie Ausfahrt. Herbert Bedenhammer und Josef Pasteiner mit seinem Triumpf TR6 Baujahr 1969 m Originalzustand

OBER-GRAFENDORF (ms). Vergangenen Sonntag war es wieder so weit. Beim Penny Parkplatz trafen sich die Schmuckstücke und nach einer Stunde Auto bewundern ging es zur gemeinsamen Ausfahrt durchs Pielachtal. Das Ziel war die Westernstadt Grennhorn Hill in Rabenstein. Die Bezirksblätter befragten die Fahrer: "Wie sind Sie zu ihrem Auto gekommen?" Christoph Dirtl erzählte: "Mit acht Jahren war das mein erstes Auto und so einen habe ich jetzt wieder. Quasi als Andenken an früher, damals wurde meine Leidenschaft zum Motorsport geweckt."

Puch 650 T Baujahr 1963 genau wie sein Besitzer Christoph Dirtl dem Hauptsponsor des Treffens

Johann Gram antwortete: "Für mich war es der Wunsch zur Pensionierung so ein Auto zu restaurieren."

Organisator der Oldtimerausfahrt Johann Gram

[f]Josef Markraft[/f] sagte: "Ich habe mein Fahrzeug damals bei einer Kellerräumung zufällig entdeckt."