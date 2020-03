Wunschfahrt "Noch einmal die Mutter daheim besuchen".

RABENSTEIN/GRAZ/SALZBURG. Obmann des ASBÖ (Arbeiter Samariterbund) Rabenstein, Willi Vorlaufer, absolvierte seine fünfte Wunschfahrt.

Wunschfahrt von Graz nach Bad Hofgastein

Herr Karl aus Graz ist an Krebs erkrankt. Der Fortschritt seiner Krankheit ging sehr schnell. Er wollte noch einmal in seinem Heimatort Bad Hofgastein seine 88jährige Mutter besuchen, die selbst aufgrund ihres Alters nicht mehr transportfähig war. Im Kreise seiner Liebsten verbrachte er einen gemütlichen Nachmittag in seinem Elternhaus. Mutter und Sohn konnten sich noch einmal umarmen und verabschieden.