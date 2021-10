Walter Kammerhofer und Max Mayerhofer trainierten die Lachmuskeln der Besucher in der Pielachtalhalle.

hochgeladen von Martina Schweller

OBER- GRAFENDORF. Wie diese Stammtischabende enden, wissen nicht einmal die zwei Kabarettisten selbst. Bei einem guten Wein nimmt der Abend seinen lauf. Es darf nur so viel gesagt sein, der Spaß zahlt sich aus. Die Bezirksblätter besuchen das Kabarett vergangenen Freitag und befragen die Gäste: "Was wird bei euch so am Stammtisch besprochen?" Angelika Hierner meint entschlossen: "Das können wir öffentlich wirklich nicht Preis geben." Herbert Korbel beschreibt: "Grundsätzlich zurzeit viel über Politik, Corona und geplante Urlaube, die leider noch nicht stattfinden können." Christian Karl sagt: "Früher gings viel um die Madln und jetzt sind wir oft lieber Radfahren als am Stammtisch." Daniela Thöni erklärt: "Bei uns gehts über Fußball und natürlich ums einkaufen, man will ja informiert sein in der Modewelt." Markus Rotkröpfl erzählt: "Wir sprechen übern Mayerhofer und übern Kammerhofer. Und auch oft über die Frauen." Hermine Schartner ganz klar: "Über die lieben Männer."