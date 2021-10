In Ober-Grafendorf schwingt man nicht nur das Tanzbein – nein, hier ist Körpereinsatz gefragt.



OBER-GRAFENDORF. Die moderne und rhythmische Musik ist bereits draußen vor dem Ballet- und Tanzstudio zu hören. Unten angekommen wärmt sich die "Contemporary"-Tanzgruppe bereits auf.

Es ist eine Leidenschaft

Im Gespräch mit den anwesenden Jugendlichen – es gibt insgesamt fünf Contemporary-Gruppen – stellt sich sehr schnell heraus: Das ist nicht nur irgendein Hobby, das ist Leidenschaft. "Contemporary ist eine sehr vielseitigeTanzrichtung. Es wird sehr viel ‚floorwork‘ unterrichtet, also wie man sich kreativ und dynamisch elegant über den Boden bewegt", erklärt Tanzstudioleiterin und Tanzlehrerin Sandra Ximena Müller. Weiter erklärt sie, dass bei dieser Art von Tanz, viele Elemente, Dehnungen und Drehungen aus Ballett einfließen. "Ich tanze seit sechs Jahren. Vor Contemporary habe ich Hip-Hop getanzt", erzählt Amelie Datzreiter. "Mir gefällt an dieser Tanzrichtung, dass man nicht immer alles nach Regeln machen muss, sondern dass man auch mal improvisiert und sich frei bewegen kann", so Marlene Krückl. Sie tanzt seit zehn Jahren Ballett und seit vier Jahren Contemporary. "Ich tanze seit elf Jahren. Habe in der Volksschule mit kreativem Kindertanz und danach mit Ballett begonnen", erzählt Celina Hausmann.

Eine von fünf Contemporary-Gruppen: Eva Fischlmaier, Celina Hausmann, Sandra Ximena Müller, Amelie Datzreiter und Marlene Krückl.

Der Anreiz

"Ich tanze schon mein ganzes Leben lang. Für mich war das immer die stabile Konstante in meinem Leben. Nicht immer ist alles paletti. Und gerade an solchen Tagen lernt man den inneren Schweinehund zu überwinden, und wenn man dann einmal da ist und für sich etwas tut und seine Freunde sieht, pusht einen das und man geht entspannt nach Hause und kann auch besser schlafen", erzählt Müller.

Es gäbe so viele Faktoren, warum man gerne tanzt. "Wenn man einmal richtig ins Tanzen hineinkommt, dann lässt einen das ein Leben lang nicht mehr los."

Zur Sache

Das Tanzstudio gibt es seit 35 Jahren. Das Tanzangebot reicht von Kindertanz ab vier Jahren über Ballett, Modern/Contemporary bis hin zu urbanen Tanzstilen wie Hip-Hop, Breakdance und Popping. Auch für Erwachsene ist etwas dabei, denn es wird ebenso Yoga angeboten. Im September besteht in diesem Jahr zudem die Möglichkeit in verschiedene Tanzrichtungen zu schnuppern und diese auszuprobieren.