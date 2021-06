Der Sommer naht: Wer nicht weit weg fahren will, um etwas zu erleben, ist im Pielachtal richtig.



PIELACHTAL. Der Sommer kommt in großen Schritten näher. Die Corona-Maßnahmen sind bereits gelockert. Da bietet es sich schon langsam an, darüber nachzudenken, wie man seinen Urlaub heuer verbringen möchte.

Von Waldcamping, Bushkraft, Edelsteine suchen, Mountainbiken und Wandern: Das alles ist im Dirndltal möglich.

Foto: walduraub.at

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Viel zu entdecken

"Alle Ausflugsziele zum Thema Wasser – Pielach, Freibäder, Ötschergräben, Erlaufsee – werden stark besucht werden", ist sich Andreas Purt vom Mostviertel Tourismus sicher. Mit der Himmelstreppe erreicht man neben zahlreichen Wanderwegen im Tal, der Ruine Rabenstein und den Bädern, auch die „World of Styx“, den größten Naturkosmetikhersteller Österreichs. Hier erfährt man bei einer Führung Wissenswertes zur Produktion.

Nutzen Sie die Angebote in der Region?

Für jeden etwas dabei

Ein weiteres Highlight ist der Kunstbahnhof Klangen. Dieser überzeugt mit einzigartigen Kunstwerken und Skulpturen. Nach einem gemütlichen Spaziergang durch Weinburg, erreicht man den TEH® Kräuterschaugarten im Auwaldbereich. Mountainbikefans können sich zusammen mit ihren Kindern über die Mountainbiketour „Hofstettnerbergrunde“ freuen. Wenn man schon hier ist, kann man das Museum der Heimatforschung im Bahnhofsgebäude besuchen. Außerdem bietet das Abenteuerland von Thomas Poelzl für kleine Entdecker eine Menge Erlebnisse. Daneben kann man sich beim Pielachtal Camping direkt am See für ein paar Tage einquartieren. In Kirchberg kommen Modellbahnfans auf ihre Kosten. Das Modellbahnmuseum „Bahn im Bahnhof“ befindet sich direkt am Bahnhof. Wer sich mit der Natur verbunden fühlt und dies so richtig ausleben möchte, ist beim Waldurlaub in Schwarzenbach genau richtig. Ob vom Wildland Zeltplatz, Waldcamping oder Bushcraft, hier ist alles dabei.



"Wir sind mit der Buchungslage für den Sommer sehr zufrieden. Heuer kommen allerdings 80 Prozent Österreicher und nur 20 Prozent Deutsche und Schweizer. Das wird sich aber gegen den Herbst noch verschieben. Da wir unser Angebot ständig erweitern, wird dieses Jahr für uns besser ausfallen"

, freut sich Friedrich Hardegg von Waldurlaub.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Abwarten

Johann Weiss vom Steinschalerhof begrüßt im Normalfall viele Touristen und Seminarbesucher. Nachdem das vergangene Jahr ein Totalausfall war, sieht er aktuell positiv in die Zukunft:



"Wenn wir nicht wieder einen Rückschlag erleiden, werden wir eine gute Saison haben. Wir haben bereits mehr Anfragen, aber es wird noch etwas dauern."

Außerdem hofft er auf eine vermehrte Anreise durch die Mariazellerbahn. "Die Zahl der Anfragen bei Mostviertel Tourismus ist ähnlich hoch wie letzten Sommer. Der Seminartourismus bleibt weiterhin hinter den Erwartungen, auch bei Gruppenreisen herrscht eine sehr verhaltene Nachfrage", weiß Andreas Purt. Wandern und Radfahren seien aber Tourismusmagneten. Genauso sei Urlaub am Bauernhof und abseits des Trubels "In". "Gebucht wird meist direkt über die Betriebe", so Purt weiter.