Unsere Abwehr-Kette wurde in der ersten 45 Minuten völlig überrannt, leider resultierten daraus vier Gegentreffer. Dabei war es von Anfang an ein offener Schlagabtausch - Euratsfeld ging mit der ersten Chance schnell in Führung, doch die Ogra Mädels antworteten mit dem Ausgleichstreffer durch Seitner Diana. Im Anschluss war die Stange der Spielverderber, denn Gruberbauer hätte die Heimmannschaft beinahe in Führung bringen können.

Leider wurde unsere Vierer Kette von der schnellen 13 Jährigen Gäste -Stürmerin "das ein ums andere Mal" überrannt – das Halbzeit Ergebnis von 1:4 war dessen Auswirkung.

Wie sich die Mannschaft im zweiten Spielabschnitt von der Raumaufteilung und Organisation steigerte, ist sicherlich als Erfolg zu werten! Der Lohn dafür, war der zweite Treffer der Ogra Mädels durch Grumbäck Hannah. Nach einer Standard-Situation erhöhten die Euratsfelder auf 2:5 das auch zugleich den Endstand besiegelte.

Fazit: In der ersten Hälfte waren im Defensivverbund viele Abstimmungsfehler, die das Spiel zugunsten der Gäste aus Euratsfeld entschied. Das Aufbäumen im weiteren Verlauf war leider zu spät, und der Sieg für Euratsfeld, war aufgrund der erste Hälfte verdient.

FSG OBER-GRAFENDORF 1B II - FSG EURATSFELD 2:5 (1:4)

Samstag, 16. April 2022, Herzogenburg, 40 Zuseher, SR Rupert Gerstl

Tore:

0:1 Carina Hager (2.)

0:2 Carina Hager (12.)

1:2 Diana Seitner (12.)

1:3 Carina Hager (23.)

1:4 Maria Omar (33.)

2:4 Hannah Grumbäck (53.)

2:5 Elisabeth Wagner (70.)

FSG Ober-Grafendorf 1b II: J. Mrskos, S. Halbmayer (HZ. M. Molzbichler), C. Grünauer (22. X. Hintze), L. Lorenz, S. Streyczek (HZ. D. Engelscharmüllner), S. Gira, D. Seitner, E. Gruberbauer (HZ. B. Csergö), D. Leuthner, H. Grumbäck, S. Maretschläger; S. Grabner, S. Rudolf

Trainer: Sonja Grabner

FSG Euratsfeld: K. Wischenbart - L. Moser, M. Omar, M. Omar (43. J. Pfeiffer), M. Reutner (HZ. H. Wagner), C. Sieberer (55. S. Hinterberger), J. Haag, T. Zehetner (53. H. Hartmann), E. Wagner, C. Hager, C. Resnitschek

Trainer: Benjamin Schmidradler