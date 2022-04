Große Freude im Lager der FSG Ogra/Herzogenburg 1b – Gegner ASK Loosdorf wurde in der Sparkassen Arena in Herzogenburg mit 1:0 geschlagen und somit feierte die Grabner Elf die ersten drei Punkte bzw. den ersten Sieg in der Joker Frauengruppe West!!

Unsere Mannschaft wusste um ihre Chance, denn gegen den unmittelbare Tabellen-Nachbar verlor man recht unglücklich in der Hinrunde mit 1:2 in der Fremde. Dennoch fehlten der 1b viele Spielerinnen aufgrund von Urlaube, beruflichen Verpflichtungen und Krankheiten. Daher mussten Seitner und Streyczek als Aushilfe herhalten. Die Erfahrungen der beiden „Oldies“ verhalf unserem jungen Team die nötige Ruhe und Stabilität. Gruberbauer mit guter Einschuss Chance hatte die erste Torchance, doch die Gäste Torfrau parierte. Loosdorf beabsichtigte die langen Bälle zuspielen, um unsere „Vierer Kette“ in Verlegenheit zu bringen. Doch dazu kam es nicht, weil die Abwehrreihe mit Halbmayer und Co doch relativ sicher stand. In Minute 18 dann ein Freistoß aus gut 20 Metern – Leuthner zirkelte das Leder über die Torfrau der Gäste hinweg, zum viel umjubelten 1:0! Bis zum Halbzeit Pfiff passierte wenig, weil viele Balleroberungen im Mittelfeld ihren Ausgangspunkt hatten.

Anfang der Zweiten Halbzeit merkte man bei den „Loosdorferinnen“ das Bestreben unsere Abwehr mehr zu fordern, doch auch dies blieb vorerst ohne Erfolg. Ein Seitner „Kracher“ knallte von der Unterkante der Latte ins Spielfeld zurück und hätte beinahe die Vorentscheidung gebracht, im sehr umkämpften Meisterschaftsspiel. Im Finish musste Ogra Keeperin Mrskos ihr ganzes Können aufbieten, um einen tollen Fernschuss der Loosdorfer zu entschärfen. Als Schiri Freitag das Spiel Abpfiff, war die Freude bei unserer 1b Überwältigend! Gratuliere Mädels!

FSG OBER-GRAFENDORF 1B II - LOOSDORF 1:0 (1:0)

Sonntag, 10. April 2022, Herzogenburg, 50 Zuseher, SR Patrick Freitag

Tore:

1:0 Denise Leuthner (18.)

FSG Ober-Grafendorf 1b II: J. Mrskos, S. Halbmayer, S. Rudolf (5. C. Boboi), C. Grünauer, L. Lorenz, S. Streyczek, S. Gira, D. Seitner, E. Gruberbauer, D. Leuthner, S. Unger (25. M. Molzbichler); S. Grabner

Trainer: Sonja Grabner

Loosdorf: A. Schober, A. Tahiri, L. Hartig (20. C. Paukner), H. Neuhauser, D. Lechner, M. Schreivogl, J. Mutenthaler (73. L. Lerch), V. Riedl, T. Eder, G. Kaltenbrunner, A. Herbst

Trainer: Tobias Heinreichsberger

Karten:

Gelb: Selina Unger (14., Foul) bzw. Viktoria Riedl (12., Foul), Markus Herbst (12., Kritik)