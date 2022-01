Man muss im Winter nicht auf das Wandern verzichten nur weil es kalt oder die Berge verschneit sind. Auch in der kalten Jahreszeit kann man unterwegs sein und das mit Schneeschuhen. Wichtig ist immer die Ausrüstung, wenn man einige Personen beobachtet rutschen die mit normalen Wanderschuhen immer den Hang hinunter. Das muss nicht sein, den schon mit Grödln (Schneeketten für Schuhe) kann man eisige Wanderwege begehen ohne dass man sich verletzen muss. Das Beste ist aber nach wie vor mit Schneeschuhen unterwegs zu sein, die haben ein Hasheisen dabei um den Berg auch im steilen Gelände hochzukommen, aber nicht nur bei Neuschnee versinkt man nicht gleich knöcheltief. Es macht Spaß, auch wenn es etwas schwerer ist als im Sommer den Berg hinauf zu kommen. Dennoch ist es dann am schönsten oben anzukommen und die Fernsicht aller verschneiten Berge zu sehen. Die besten Wege befinden sich bei uns in den Gutensteineralpen, hier hat man viel Auswahl an tollen Wegen.