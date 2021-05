Spielgemeinschaft und zwei Mannschaften ab Saison 2021/22

Die Ogra Frauen werden im Sommer eine Spielgemeinschaft mit den SC Herzogenburg eingehen. Der FCO und Herzogenburg bilden unter dem Namen FSG Ober-Grafendorf/ Herzogenburg zunächst für ein Jahr eine Spielgemeinschaft. Daraus ergibt sich für beide Vereine eine Win-Win Situation. Einerseits wird die FSG in Zukunft abwechselnd in der SPARKASSEN Arena und MIBAG Arena die Heimpartien austragen und damit von der Infrastruktur beider Vereine nachhaltig profitieren und gestärkt werden.

Weiters wird eine zweite Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. "Junge Talente wird damit die Chance geboten, den Sprung vom Nachwuchs in den Erwachsenenfußball leichter zu bewältigen. Dabei soll auch in der Stiftstadt und im Pielachtal der Frauenfußball eine wichtige Rolle einnehmen. Damit haben die Damen des FC Ober-Grafendorf in seiner noch jungen Klubgeschichte schon große Ziele erreicht. Gemeinsam mit dem SC Herzogenburg möchte sich der FCO weiterentwickeln hin zu noch mehr Professionalität".