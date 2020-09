FSG Schönfeld/Neulengbach wurde mit 4:0 besiegt!

In der Sparkassen Arena in Herzogenburg bot das FCO Team von Anfang an eine Läuferisch und Kämpferische Top- Leistung. Zwar war noch in der ersten 20 Minuten zu merken, dass die Abstimmung der Spielblöcke noch nicht zu 100 Prozent koordinierten, aber umso länger das Spiel seine Fortsetzung fand, wurde man dominant und selbstsicher. Chancen von Kapitän Lisa Stocker sowie Streyczek Christina konnten nicht genützt werden. Im Gegenzug wurde die Spielgemeinschaft Schönfeld / Neulengbach durch Distanzschüssen gefährlich, aber FCO Torfrau Mrskos war ein sicherer Rückhalt. Da man die Chancen wie erwähnt noch nicht verwerten konnte, musste eine Eigentor herhalten - die unglücklich abgefälschte Flanke landete im Gästetor der Schönfelder und in Minute 37. hieß es auf der Anzeigetafel 1:0 für das Heimteam Ogra! Bis zur Halbzeit vielen keine weiteren Tore und die Pausenansprache in der Stiftstadt, viel dementsprechend positiv aus.

Im zweiten Abschnitt wurde das Ogra Spiel noch lebendiger – denn der Auftritt der Streyczek-Sister - nach idealem Zuspiel von Christina war es Stefanie, die die Abwehr der Gäste „austanzte“ und die Torfrau auch noch überspielte zum viel umjubelten 2:0 (50.)! Dem nicht genug, erzielte Bettina Rohrmüller nach toller Vorarbeit von Stefanie Streyczek das 3:0 (52.). Spätestens nach diesem Doppelschlag nach der Halbzeit waren die Schönfelder „bedient“ und wirkten danach angeschlagen wie ein Boxer. Dem zufolge legte man noch das 4:0 drauf – Torschützin Diana Seitner knallte das Leder in Minute 80 über die Torfrau hinweg in die Maschen und stellte so den Endstand von 4:0 her.

Fazit: Eine äußerst reife Leistung wo das Mannschaftskollektiv der Erfolgsgarant war – erfreulich auch die vielen jungen Spielerinnen die im Kader der Pielachtaler nachdrängen unter anderem Grumbäck Hannah, die sich bereits in die Anfangsformation der FCO Elf spielte und eine tolle Performance abgab. Ein super Wochenende für den FCO - Herren Gewinnen in Kapelln 4:1 - U23 gewinnt 2:1 ! So kanns weitergehen...

OBER-GRAFENDORF FC - FSG SCHÖNFELD 1C 4:0 (1:0)

Sonntag, 6. September 2020, Herzogenburg, 60 Zuseher, SR Milomir Radinovic

Tore:

1:0 Daniela Winter (37., Eigentor)

2:0 Stefanie Streyczek (50.)

3:0 Bettina Rohrmüller (52.)

4:0 Diana Seitner (80.)

Ober-Grafendorf FC: J. Mrskos - B. Rohrmüller - H. Grumbäck, K. Anderl (85. H. Buchberger) - S. Streyczek (77. M. Buchberger) - C. Streyczek, D. Seitner (85. S. Halbmayer) - N. Rauchecker (77. L. Pfeffer), M. Schrittwieser, L. Stocker, D. Denk (68. D. Leuthner)

Trainer: Christian Mrskos

FSG Schönfeld 1c: V. Sinabel - S. Schafhauser - M. Hiessberger - J. Monyk - A. Bitter - K. Eckhart (45. B. Heiss) - S. Winter - D. Winter - S. Heiss - S. Spalenka (86. L. Riederer), Y. Hasenberger

Trainer: Wolfgang Mader

Karten:

Gelb: Diana Seitner (57., Foul) bzw. Daniela Winter (30., Foul), Jennifer Monyk (63., Foul), Sandra Heiss (86., Foul)