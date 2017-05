18-Jähriger stürzte mit Auto in Bach

10.05.2017, 16:23 Uhr

RABENSTEIN (red). Der Pkw eines 18-jährigen Lenkers aus dem Bezirk St. Pölten-Land geriet am vergangenen Dienstag in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr auf der L5217 in Rabenstein aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern. "In der Folge kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung und kam auf dem Dach liegend in dem dort befindlichen Bach zum Stillstand", heißt es von der Landespolizeidirektion NÖ. Der 18-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 2 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Bergung des Fahrzeuges wurde von der Feuerwehr Tradigist durchgeführt.