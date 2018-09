Fußball im Pinzgau: It´s Derbytime - Taxenbach empfängt Rauris

23.09.2018, 20:45 Uhr

: "Ich hoffe, dass wir unsere Chancen besser verwerten werden und so den ersten Derbysieg seit 2013 bei unserer Derbypartie im Festzelt feiern werden. Es kommen jetzt endlich wieder alle Verletzten zurück es waren teilweise 5-6 Spieler. Auch Pfisterer war verletzt, er ist sicher noch nicht bei 100% aber es ist für die gesamte Mannschaft wichtig dass er wieder mit an Board ist. Wir werden sicherlich in der Defensive sehr kompakt stehen müssen und offensiv alles versuchen um die 3 Punkte in Taxenbach zu behalten. Denn Unentschieden bringen uns nicht weiter, wir müssen voll Punkten um so schnell wie möglich die nötigen Punkte zu machen, sodass wir nichts mehr mit dem Tabellenende zu tun haben."

"Ich sehe im Derby keinen Favoriten, zu Hause sind wir zwar ungeschlagen, jedoch auswärts punktelos. Deshalb bin ich auch nicht zufrieden mit der bisherigen Ausbeute.Persönlich freue ich mich auf meinen Trainerkollegen, der ja diese Saison wieder zurück ist. Wenn wir unsere Einstellung aber nicht anpassen, wird es schwierig werden die nächsten Wochen."