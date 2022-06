Alle 18 Schülerinnen des ersten Jahrgangs der Ausbildung mit dem Schwerpunkt "Lifestyle und Gesundheit" schafften ihre Reife-Prüfung. Das Elisabethinum hisst die weiße Matura-Fahne.



ST. JOHANN. Der erste Jahrgang der Ausbildung mit dem Schwerpunkt "Lifestyle und Gesundheit" des Elisabethinums in St. Johann kann sich über die weiße Matura-Fahne freuen. Alle 18 Schülerinnen, die von der Kooperation mit der Kardinal Schwarzenberg Akademie profitieren konnten, schafften ihre Reife-Prüfungen. Einige Lehrinhalte der Pflegeassistenz- beziehungsweise der Pflegefachassistenz-Ausbildung wurden bereits im Unterricht vermittelt und somit die Ausbildungszeit an der Akademie in Schwarzach verkürzt.

Die Schülerinnen dürfen sich über die bestandene Reifeprüfung freuen.

Foto: Elisabethinum

hochgeladen von Peter Weiss

" Bei der Zeugnisverleihung wurden den Mädchen auch die Zertifikate Pflegefit und Babyfit überreicht, die weitere Qualifikationen für die Absolventinnen darstellen. Wir gratulieren und wünschen alles Gute für die Zukunft", freut sich das Elisabethinum.

Das könnte dich auch interessieren:



Alle Maturanten schafften ihre Reifeprüfungen

Gelungene Matura in Gymnasium St. Rupert

Mehr News aus dem Pongau findest du>>>HIER<<<

Bleib immer informiert mit dem BezirksBlätter Newsletter!

>>>HIER<<<