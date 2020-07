PONGAU. Am Freitag, 14. August, findet die beliebte und fast schon traditionelle Pongauer Museumsnacht 2020 statt. 10 Museen im Pongau laden dazu ein, nachts die Ausstellungen und Sonderprogramme zu besuchen und von 18 Uhr bis 23 Uhr die Sommernacht gemeinsam mit anderen Interessierten zu verbringen. Der Eintritt für 10 Museen kostet insgesamt € 5.

Folgende Museen öffnen in dieser Nacht ihre Tore:

Pongauer Heimatmuseum im Schloss Goldegg

Ausstellung: Bäuerliche Wohnkultur, Bader- und Apothekengeräte, Brauchtum, religiöse Kleinkunst

Sonderprogramm: "Was frohe Hände schaffen mit Geschick" - handgefertigtes Kinderspielzeug

Seelackenmuseum in St. Veit

Ausstellung: "Die Gestickten Sprüche" alt und modern, das Museum lädt zum Entdecken und Erforschen

Sonderprogramm:Sticken von vorgezeichneten Motiven, Maschinenstickerei, Sticken für Kinder, Schnitzvorführung der Perchtengruppe St. Veit

Museum Tauernbahn in Schwarzach

Ausstellung: Historische Eisenbahnexponate, "Die Tauernbahn - der (z)weite Weg nach Triest, Modelbahn

Sonderprogramm: Ausstellung "Nach der Natur" - Fotografien von Margherita Spiluttini

Platzkonzert der Salzlecker Trachtenmusikkappelle



Waggerl Haus Museum in Wagrain

Ausstellung: Die Vielfältigkeit des großen österreichischen Dichters Karl Heinrich Waggerl (1897-1973) wird in seinem Wohnhaus erlebbar

Sonderprogramm: Lesung der Autorin Karin Peschka aus "Putzt euch, tanzt, lacht" mit musikalischer Umrahmung und Barbetrieb

Salzburger FIS-Landesski-Museum in Werfenweng

Ausstellung: Sprunglauf, Nordische Kombination, Rennlauf, Snowboard- und Skidesign, Sonderausstellung: "Gleichberechtigt? ISLAND"

Sonderprogramm: Kurzführungen am Laufenden Band - geheimnisvoll auf den Spuren der Olympiasieger und Weltmeister

Kinderprogramm: Gewinnspiel - der Fuchs jagt

Hoamathaus & Dechanthoftenne in Altenmarkt

Sonderausstellung im Hoamathaus: "Zeitspuren" Wie hat sich Altenmarkt verändert?

Sonderprogramm: Lesung von Manfred Baumann, musikalische Umrahmung von Stephanie Macheiner

Freilichterlebnis 7 Mühlen in Pfarrwerfen

Ausstellung: Geschichte des Getreidemahlens - Mühlen von der Steinzeit bis heute

Sonderprogramm: "Für alles ist ein Kraut gewachsen" - buntes Programm für die ganze Familie zu Wildkräutern und Brot

Montanmuseum in Altböckstein

Gasteiner Museum in Bad Gastein

Technische Sammlung Breyer in Bad Hofgastein