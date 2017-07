15.07.2017, 23:06 Uhr

Ein Abend, der die Kultur und das Brauchtum einer Region auf die „Bühne“ bringt!

WERFENWENG. Kultur und Brauchtum prägen die Identität einer Region und ermöglichen tiefe Einblicke in das Leben von Land und Leuten. Deshalb veranstaltet der Tourismusverband Werfenweng jede zweite Woche im Sommer den „Dorfabend“ für Gäste der Region und einheimische Besucher.Stars an diesem Abend sind die regionalen Vereine, wie beispielsweise die Werfenwenger Dorfmusikanten, die Weisenbläser, D´Hohenwerfner aus Werfen oder auch die Jugend des Schnalzervereins Pfarrwerfen.

Zudem nützen auch touristische Leistungsträger, beispielsweise das FIS Landesskimuseum mit Kustos Hans Müller oder die ansässigen Paragleiter-Tandemschulen die Möglichkeit, ihre Angebote den Gästen der Region vorzustellen.Wengau Alm Wirt Christian Kohlmayr sorgt für das leibliche Wohl der Gäste und bei jeder Veranstaltung bietet er Pongauer Spezialitäten an.„Der Dorfabend in Werfenweng ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Sommer-Veranstaltungskalender. Durch das gemeinschaftliche Engagement aller Beteiligten schaffen wir es, unseren Gästen die Kultur und das Brauchtum der Region authentisch zu vermitteln. Wir laden alle recht herzlich ein, dabei zu sein. Der nächste Dorfabend findet am 25.07.2017 am Gemeindeplatz Werfenweng statt“, so Bernd Kiechl, Tourismusdirektor des Tourismusverbandes Werfenweng.