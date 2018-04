Zweiter Trachtlerball der lustigen Zauchenseer

24.04.2018, 17:46 Uhr

Ein tolles Ereignis rundum Tradition, Brauchtum und einzigartiger Flair.

ALTENMARKT (ms). Zum zweiten Mal organisierte der Heimatverein D'Lustigen Zauchenseer rund um Felix und Anneliese Bergmann den Trachtlerball. Neben dem lustigen Treiben fanden zwischendurch Volkstänze der Kindertanzgruppe statt. Ebenso wurde altes Brauchtum wie das Korndreschen gezeigt. Alljährlich wird am Ball auch der Schützenkönig geehrt. Die Schützenkönigin aus dem Vorjahr Christine Gappmayer erhielt am diesjährigen Ball ihren Preis, eine Schützenscheibe, gemalt vom Bendlthoma-Bauer Franz Walchhofer, überreicht. "Vielen Dank an die Sponsoren und alle, die uns Preise für die Tombola zur Verfügung gestellt haben", dankte Bergmann.