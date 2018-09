Andrea Berg als Stargast…. 

12.09.2018, 06:06 Uhr

Im Rahmen des erstmals stattfindenden „Sound & Snow Gastein“ Musikfestivals, werden rund sieben Wochen nach der Seilbahn Inbetriebnahme am 1. Dezember unterhaltungs-technisch neue Maßstäbe gesetzt: Von 18. bis 20. Jänner 2019, sorgen in der Arena am Gelände der Schlossalmbahn Talstation, internationale Top-Stars wie Schlagerkönigin Andrea Berg, die deutschen Hip-Hop Granden „Die Fantastischen Vier“ sowie der Nummer 1 DJ der Welt, Martin Garrix, bei den Besuchern für sicher unvergessliche Konzerterlebnisse! Aber auch das Vorprogramm kann sich sehen lassen. So konnten namhafte Acts wie Left Boy, Grossstadtgeflüster, die Rebel Tell Band und die DJ’s Hugel („Sommerhit Bella Ciao“), Salvatore Ganacci, Mike Williams und Darius & Finlay für einen Auftritt in Bad Hofgastein verpflichtet werden.Als zusätzliches Highlight, wird DJ Ötzi im Rahmen seiner Gipfeltour auf der Schlossalm für Stimmung sorgen. Neben dem hochkarätigen Line-Up, können sich die Besucher in Bad Hofgastein auch auf eine emotionsgeladene und unvergessliche Gesamtinszenierung der jeweiligen Shows freuen. Für das Gesamtkonzept des Festivals, zeichnet sich nämlich niemand geringerer als Eventprofi Klaus Leutgeb verantwortlich. Für die Eröffnung der neuen Schlossalmbahn in Bad Hofgastein, hat sich dieser wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Inspirieren ließ sich Klaus Leutgeb diesmal vom unweit der Talstation gelegenen „Weitmoser Schlössl“. Dieses historische und im übertragenen Sinn für die Tradition und Geschichte der Region stehende Schloss, findet sich unverwechselbar im Grunddesign der ca. 40,00 x 14,00 Meter großen Mega-Bühne wieder.Die zahlreichen Pyro- und Spezialeffekte steigern sich während der Shows und gipfeln am Ende der Konzerte in ein atemberaubendes und unvergessliches Finale.Fotos: Konrad Rauscher