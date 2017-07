Schwerer Skiroller-Unfall in Werfen

16.07.2017, 11:56 Uhr

Sowohl der Sportler als auch eine Pensionistin mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

WERFEN (ap). In Werfen kam es am Samstagabend zu einer Kollision zwischen einem Sportler mit Ski-Rollern und einer Fußgängerin. Der 55-jährige einheimische Sportler lief mit seinem rollenden Trainingsgerät im Bereich des Radweges entlang des Kraftwerks Werfen. Der Sportler näherte sich von hinten einer 84-jährigen einheimischen Pensionistin, die mit ihrer Tochter zu Fuß unterwegs war und wollte seitlich an ihnen vorbei fahren.Genau in diesem Moment machte die Pensionistin zwei Schritte nach links, sodass der Sportler nicht mehr ausweichen konnte und die Frau von hinten nieder fuhr. Der Sportler kam dabei ebenfalls schwer zu Sturz. Beide Personen wurden durch den Zusammenprall verletzt und wurden nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshelikopter und der Rettung ins Klinikum Schwarzach gebracht.