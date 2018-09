Seidl und Franz kommen zur Autogrammstunde

24.09.2018, 09:02 Uhr

Die Wirtschaftsmesse präsentiert Unternehmen aus der Region und bietet Stars der Skiszene.

GOLDEGG. Skistar Max Franz ist schon sehr geübt im Autogramme schreiben. Er und Mario Seidl kommen zur Pongauer Wirtschaftsmesse in Goldegg um ihren Fans den Wunsch nach einem Autogramm zu erfüllen. Der Nordische Kombinierer und Lokalmatador Mario Seidl, aus St. Veit, kommt am Samstag zur Messe. Abfahrtsläufer Max Franz gibt sich am Sonntag die Ehre.