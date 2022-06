Die Gemeinden sammeln viele Bewegungsminuten und wollen gewinnen.

REGION. Am 1. Juli geht die große Gemeindechallenge in die nächste Runde. Im ganzen Land zeigen die Gemeinden ihren sportlichen Ehrgeiz. Laufen, Radfahren oder Spazierengehen, alle sammeln mit ihrer bevorzugten Bewegungsart aktive Minuten. Am 30. September wird dann abgerechnet. Gablitz ist hier besonders ehrgeizig und hat auch eine interne Gemeindechallenge gestartet. Letztes Jahr wurden bei der Veranstaltung in Gablitz 300.000 aktive Minuten gesammelt und erreichte den zweiten Platz in Niederösterreich. Nur Vösendorf konnte damals Gablitz in der entsprechenden Einwohnerkategorie überbieten.



„Es ist einfach großartig, wie diese Challenge die Gablitzer zu mehr Bewegung und einem aktiven Lebensstil motiviert. Nach einem wirklich tollen zweiten Platz im letzten Jahr, wollen wir heuer für Gablitz Gold holen und zur sportlichsten Gemeinde in ganz Niederösterreich werden“,

so Jugendgemeinderat Robin Auer.

Albrecht Oppitz und Stefan Steinbichler aus Purkersdorf.

Foto: Marlene Trenker

hochgeladen von Marlene Trenker

Auch Purkersdorf ist aktiv mit dabei. Bürgermeister Stefan Steinbichler und Sportstadtrat Albrecht Oppitz ermutigen die Purkersdorfer die "spusu Sport"-App zu installieren, um Bewegungsminuten zu sammeln.