PURKERSDORF (pa). Einen Neuzugang im Geschäftsleben gibt es in der Kaiser-Josef-Straße 29, wo Brigitte Lattermann ihren Secondhand-Laden „Pünktchen & Anton“ vor Kurzem eröffnet hat. In den Regalen liegt ausgewählte, zeitgemäße Secondhandmode, die gut in Schuss ist – Lattermann legt sehr viel Wert auf Qualität und Zustand der Ware. Ergänzt wird das Sortiment durch schönes Neues wie etwa Tücher, Schals, Taschen oder Lifestyle-Produkte. Weiters findet man bei Pünktchen & Anton Produkte des dänischen Unternehmens RICE, bekannt für Innenarchitektur und Wohnaccessoires – handgefertigte Körbe, dekorative Aufbewahrung oder farbfrohe Deko für Küche, Wohn- und Kinderzimmer. Außerdem hat man auch Clayre & Eef im Progroamm, einen der führenden Hersteller für Produkte im Landhausstil, Vintage Style und Shabby Look. Zur Eröffnung wurden unter vielen anderen auch die Polit-Pensionisten Karl Schlögl und Harald Wolkerstorfer gesichtet.