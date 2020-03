Unsere Wien – Lebensader der Region

Start der Serie: Der Leitfluss unserer Region stellt sich vor. So prägt die Wien unser schönes Wiental.

REGION PURKERSDORF (ae). Ohne sie würde es viele Orte in der Region Purkersdorf gar nicht geben. Sie ist der Ursprung der Zivilisation, versorgte die Menschen mit Wasser, Nahrung und Kraft. Auch heute noch ist sie die Lebensader im Wiental: unsere Wien. Sie ist Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten am und im Wasser, von der Köcherfliege bis zum Biber. Und sie ist Naherholungsraum für die Menschen.

Vor den Vorhang

Auch wenn man ihr einiges an Vitalität genommen hat ist die Wien die Lebensader unserer Region. Daher widmen die Bezirksblätter der Wien eine achtwöchige Serie. Wir werden den Fluss vorstellen, historische Vergleiche ziehen, die Wasserqualität unter die Lupe nehmen und uns auf die Spuren der Flussbewohner begeben. Wer sich mit seinem Fluss künstlerisch auseinander setzt kann obendrein wertvolle Preise gewinnen. (siehe Story rechts). Lesen Sie bereits nächste Woche: Holztrift und Schwimmvergnügen: So sah die Wien früher aus.

Plantschen ja, baden nein

Die Wien wird als lieblicher Fluss wahrgenommen, wo man im Sommer mit den Kindern plantschen oder entlang ihrer Ufer gemütlich radeln kann (das Eislaufen scheint momentan ja leider Geschichte). Bis vor wenigen Jahren entnahm man ihr sogar unser Trinkwasser. Das floss aus dem Wienerwaldsee, den man ursprünglich als Hochwasserschutz angelegt hatte, noch bis 2004 in die Haushalte. Das strenge Badeverbot von damals wurde niemals aufgehoben. So konnte sich dadurch eine reichhaltige Flora und Fauna erhalten.

Vom Bach zum Fluss

Die meiste Zeit des Jahres gleicht die Wien mehr einem Bach als einem Fluss – doch bei starkem Regen wird sie schnell zur unberechenbaren Gefahr. Aus diesem Grund hat man sie an vielen Stellen begradigt und in ein unnatürliches Bett gepresst, ganz besonders dramatisch auf Wiener Stadtgebiet. Sie entspringt am Kaiserbrunnberg bei Pressbaum als Dürre Wien. Erst nach der Vereinigung mit der Kalten Wien aus der Pfalzau trägt sie den Namen Wien. Nach rund 13,5 km findet sie im gewaltigen Hochwasserrückhaltebecken des Auhofs, bereits auf Wiener Terrain, einen großzügig renaturierten Verlauf. Danach fließt sie als trauriges Rinnsal in einem gigantischen Betonbecken ihrer Mündung in den Donaukanal bei der Urania zu.