Irene Fuhrmann ist die neue Teamchefin des Frauen-Nationalteams. Die 39-jährige Gablitzerin und bisherige Assistenz-Trainerin ist die erste Frau auf der Position der Teamchefin des Frauen-Nationalteams.

GABLITZ (pa). "Heute ist ein historischer Tag für den österreichischen Fußball. Irene Fuhrmann war unsere erste Ansprechpartnerin und nach Abwägung aller Punkte die beste Lösung. Irene ist eine absolute Fachfrau und akribische Arbeiterin, die den österreichischen Frauenfußball wie kaum eine andere kennt und lebt. Wir sind überzeugt, dass sie dem Frauen-Nationalteam neue Impulse geben wird und den erfolgreichen Weg fortsetzen wird", so ÖFB-Präsident Leo Windtner bei der Präsentation der ersten Frau als Teamchef in Österreich.

Logische Nachfolgerin

Die Gablitzerin, die einen unbefristeten Vertrag erhält, zeichnete als enge Vertraute von ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer mitverantwortlich für die Entwicklung und die Erfolge des Frauen-Nationalteams in den vergangenen Jahren. Gerade deshalb war sie für ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel nicht nur erste Ansprechpartnerin, sondern auch absolute Wunschkandidatin.

Die ersten Worte im Amt

"Ich möchte mit bei den Entscheidungsträgern des ÖFB bedanken, dass sie mir diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen. Für mich persönlich ist es ein sehr emotionaler Tag, weil ich die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich seit 20 Jahren hautnah miterlebe. Es ist für mich ein absolutes Privileg, diesen Job ausüben zu dürfen. Jetzt geht es an die konkrete Planung des Lehrgangs im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen Kasachstan im September. Ich werde auch den intensiven Austausch mit dem Betreuerteam und dem Spielerinnenrat suchen", sagt die neu gebackene Teamchefin bei ihrer Antrittsrede.

EM-Qualifikation als erstes großes Ziel

Als erstes großes Ziel ihrer Amtszeit gibt Fuhrmann die Qualifikation für die UEFA Women's EURO 2022 in England aus. Die Österreicherinnen haben sich im Herbst – mit vier Siegen aus vier Spielen und 16:0 Toren – eine perfekte Ausgangsposition geschaffen. Allerdings stehen im Herbst unter anderem noch die beiden Duelle gegen Gruppenfavorit Frankreich auf dem Programm. Das erstes Länderspiel von Fuhrmann könnte, sofern die Situation um die Corona-Pandemie es zulässt, das EM-Qualifikationsspiel in Kasachstan am 22. September sein. Das erste Teamcamp startet laut derzeitigem Stand rund eine Woche vorher, am 14. September.