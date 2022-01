Florian Achleitner wird Funktion des Amtsleiters übernehmen, Robert Fleischmann wird Leiter der Bauabteilung.



GABLITZ. Bürgermeister Michael Cech: „Das wichtigste für eine professionelle und moderne Gemeindeverwaltung sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist es auch für eine Gemeinde extrem wichtig, so wie in modernen Unternehmen üblich, eine rechtzeitige Nachfolgeplanung und Personalentwicklung aufzusetzen. Das ist uns in den letzten Jahren bei allen Funktionen sehr gut gelungen, zuletzt bei der Nachbesetzung der Leiterin unserer Buchhaltung Silvia Lehnert durch Frau Marianne Troger.“

Zwei entscheidende Übergaben

Auch im Jahr 2022 stehen zwei ganz entscheidende Übergaben in der Wienerwaldgemeinde an. Neben dem langjährigen Amtsleiter Hannes Fronz verabschiedet sich auch der Leiter der Bauabteilung der Gemeinde, Ing. Andreas Friedmann in den wohlverdienten Ruhestand.

Gemäß der definierten Nachfolgeplanung wurden beide Positionen schon zu Anfang des letzten Jahres ausgeschrieben und die zahlreichen Bewerbungen gesichtet und Interviews geführt.

Michael Cech:



„Beide Funktionen sind absolute Schlüsselpositionen in der Gemeinde, weshalb unsere Anforderung sehr hoch und klar definiert waren. Als Leiter der Bauabteilung in Gablitz ist Kundenorientierung und Erfahrung in komplexen Bauverfahren von höchster Wichtigkeit. Bauwerber sind in einer sehr sensiblen Situation, haben meist hohe Kredite aufgenommen, sind oft zum ersten Mal mit einem Hausbau konfrontiert und daher wollen wir sie bestmöglich unterstützen. Bei der Amtsleitung hat mir meine bisherige Erfahrung den großen Vorteil eines Juristen an der Seite als Bürgermeister bewiesen. Das macht die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten nicht einfacher.“

Robert Fleischmann, Bgm. Michael Cech und Bauabteilungsleiter Andreas Friedmann.

Foto: Gemeinde Gablitz

hochgeladen von Marlene Trenker

Absolute Experten

Umso größer ist die Freude bei allen Mitarbeitern, dass die Suche mit der Besetzung zweier absoluter Experten beendet werden konnte, die nicht nur fachlich das Gemeindeteam ergänzen sondern auch menschlich eine Bereicherung darstellen.

Schon im Dezember hat Robert Fleischmann mit seiner Einarbeitung in die Nachfolge als Bauabteilungsleiter begonnen.

Am 3. Jänner stieß dann mit Florian Achleitner der designierte Amtsleiter der Wienerwaldgemeinde in das Team.

Bürgermeister Michael Cech:



„Zum einen bin ich sehr stolz, dass die Marktgemeinde Gablitz ein attraktiver Arbeitgeber ist, der interessante Kandidatinnen und Kandidaten zur Bewerbung motiviert und zwei absolute Experten mit großer Vorerfahrung davon überzeugt hat, in Zukunft mit uns zu arbeiten. Zum zweiten freue ich mich, dass wir es durch unsere professionelle Nachfolgeplanung und Ausschreibung geschafft haben, genau im definierten Zeitplan Nachfolgekandidaten zu finden, die nach einer angemessenen Übergabezeit diese verantwortungsvollen Positionen für Gablitz übernehmen werden. Kollegen, die nicht nur fachlich extrem erfahren sind, sondern wie die ersten Wochen zeigen auch menschlich sehr gut in unser kleines Team passen. Damit stellen wir auch für die Zukunft sicher, dass die Gablitzer Gemeindeverwaltung perfekt für unsere Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Das sehe ich als eine meiner wichtigen Aufgaben als Bürgermeister. Ich wünsche beiden neuen Kollegen viel Freude an der Arbeit für unsere schöne Gemeinde.“

Lebenslauf Florian Achleitner

Florian Achleitner studierte an der Karl-Franzens-Universität Graz Rechtswissenschaften und absolvierte anschließen sein Gerichtsjahr in St. Pölten. Von dort wechselte er in den Verwaltungsdienst beim Magistrat der Landeshauptstadt St. Pölten, wo er einige Jahre als Jurist in der Rechtsabteilung tätig war. Anschließend bekleidete er die Position des stellvertretenden Amtsleiters und des Leiters des Rechtsbüros in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, bevor Herr Mag. Achleitner in die Marktgemeinde Thal als Amtsleiter wechselte, wo er bis vor kurzem tätig war. Herr Mag. Florian Achleitner verstärkt nun seit Jänner 2022 das Team der Marktgemeinde Gablitz und soll nach einer entsprechenden Übergangsphase die Agenden des Amtsleiters übernehmen.

Lebenslauf Robert Fleischmann

Robert Fleischmann war nach Abschluss der Fachschule für Bautechnik Krems einige Jahre als Bautechniker der Marktgemeinde Zwentendorf tätig und wechselte anschließend über einen Zeitraum von fast vier Jahren in die Privatwirtschaft. Seit 2011 war Robert Fleischmann als Vertragsbediensteter der Marktgemeinde Tullnerbach beschäftigt und bekleidete unterschiedliche Positionen in der Gemeinde. Anfangs war Robert Fleischmann in der Bauabteilung als Sachbearbeiter tätig, selbige wurde ihm gemeinsam mit der Amtsleitung zur Führung der Verwaltung ab 2020 übertragen. Nunmehr suchte Herr Robert Fleischmann eine neue Herausforderung und ist seit Dezember 2021 in der Marktgemeinde Gablitz tätig und wird in weiterer Folge die Aufgaben der Bauamtsleitung übernehmen.