Am 29.6 wurde Dr. Peter Grosskopf von Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner das große goldene Ehrenzeichen für seine Verdienste um den E-Mobil Verein verliehen. Schon im April vom Gemeinderat beschlossen, wurde die Verleihung durch Corona auf den 29.6 verschoben. Überparteilich und ehrenamtlich wuchs der Verein seit 2016 zu einem der größten Fahrtendienste in Niederösterreich heran. Gegründet wurde der Verein von Dr. Peter Grosskopf und Dieter Wedermann mit einem Kreis von Interessierten. Inzwischen erstrecken sich die Fahrten von Pressbaum bis Wolfsgraben. Wolfsgraben ist seit Anfang 2022 dabei und stärkt den Verein mit 33 neuen Mitgliedern, davon 11 Personen für den Fahrtendienst und zwei für den Telefondienst. Im Mittelpunkt steht die umweltbewusste Beförderung von Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, keinen Führerschein oder Auto besitzen. Sehr gut angenommen verzeichnete der Fahrtendienst inzwischen schon mehr als 34 000 Fahrten mit 240 000 Kilometer. Die am meisten angefahrenen Zielorte sind Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum, die Apotheke, Schulen und Kindergärten. Im Namen des ganzen Teams bedankte sich Dr. Peter Grosskopf, der seine Tätigkeit als Obmann inzwischen an Dieter Wedermann abgegeben hat. Er meinte: Es sollen sich mehr Gemeinderäte für den Fahrtendienst engagieren, denn da lernt man die Menschen kennen, hört ihre Geschichten und erfährt ihre Sorgen und Nöte.