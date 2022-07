"Laut für die Leisen - Stark für die Schwachen" - unter dieser Devise waren vom 22. bis zum 26. Juni wieder zahlreiche Harley Davidson Biker für muskelkranke Kinder in ganz Österreich unterwegs. Vor 25 Jahren hieß es "saddle up and help" und sie tun es immer noch. Um ziemlich genau 18:00 Uhr fuhren die Biker geräuschvoll am Parkplatz vor dem Rathaus ein. Mit von der Partie unter anderen Schauspieler Albert Fortell und Adil Besim. Dieses Jahr fand die Abschlussveranstaltung der Charity-Tour in Pressbaum statt. Unglaubliche 197.500.- Euro kamen während dieser Tour zusammen. Der Organisator Didi Baier meinte, diese Zahl gefalle ihm nicht und rundete als Sponsor auf 200.000.- Euro auf. Noch steht die Verlosung der Harley im Oktober aus. Mit ein paar Euros ist man dabei. Jeder hat die Chance zu gewinnen, um dann eine dieser kultigen Zweiräder sein eigen nennen zu dürfen. In diesem Fall eine Harley Davidson 2022 Nightster. Trotz großer Hitze gab es diesen Nachmittag volles Programm, moderiert von Volksopernsänger Ing. Wolfgang Gratschmaier. Rudi Biber&Band, die Band Devil Duck, die Musikkanten, The Sound of Carlos S. sowie der Mödlinger Fanfarenzug sorgten für musikalische Abwechslung bis zum Abend. Organisiert von Richard Breier Obmann der Duckhüttler Gilde. Sein Team sorgte diesen Nachmittag für das leibliche Wohl. Wer stilecht speisen wollte, konnte am Stand von Holzeis ein ordentliches Steak bestellen. 50kg Steaks und 10kg Rippen und Bruskets gingen diesen Nachmittag weg, meinte Michael Holzeis. Natürlich kam der Erlös der Charity-Tour zu gute. Die Liste der Spenden und Sponsorenliste ist bei dieser Veranstaltung sehr lang und zeigt, dass Engagement und Ehrenamt sehr viel bewirken können.