Naturfreunde Wünschelruten Wanderung

Frische 2,4 Grad Celsius und leichter Nieselregen erwartete unsere Naturfreundegruppe am Karsamstag in Großschönau. Am Programm stand eine Einführung in die Kunst des Wünschelrutengehens. Der Vortrag über die theoretische Anwendung fand Gott sei Dank im Seminarraum des Bioenergetischen Trainingszentrums bei wohligen Temperaturen statt. Auch erste Übungen konnten noch Indoor stattfinden. Nachdem leichte Wetterbesserung eintrat ging es dann ins Übungsgelände und mancher Skeptiker staunte als die Wünschelruten wirklich anschlugen. Einfach ein tolles Erlebnis. Nach einem wärmenden Mittagessen gingen wir bei schon angenehmeren Temperaturen entlang des 10 km langen Wünschelrutenweges und versuchten unsere Künste bei einigen der dafür vorgesehenen 57 Stationen. Es war sensationell wie stark die Wünschelruten anschlugen und auch der letzte Kleingeist zur Kenntnis nehmen musste, dass es sich nicht um Hokuspokus handelt. Ein sehr interessanter Ausflug, der uns sicher nochmals nach Großschönau führen wird.