Bal Folk im Stadtsaal Purkersdorf

AT

, Bachgasse 10 , 3002 Purkersdorf AT

Stadtsaal Purkersdorf , Bachgasse 10 , 3002 Purkersdorf AT

Purkersdorf : Stadtsaal Purkersdorf |

Das Ensemble "Allez, Dansez" spielt Tänze aus Belgien, Schottland, Frankreich, Italien, Dänemark, Griechenland,... es sind weder Abendgarderobe, Vorkenntnisse noch ein "eigener" Tanzpartner erforderlich ;) Mireille gibt eine Einführung in die Paar-, Kreis- oder „Ketten“-Tänze; und dann: Allez, Dansez!



Mireille Perreaux - Geige, Tanz-Animation

Marios Anastassiou - Busuki, Gitarre

Susanne Mislivecek - Akkordeon

Gitti Sardari - Perkussion



Workshop:18:30 – 19:30

Ball: 20:00 - 23:00



Eintritt: VVK 12€, Abendkassa 15 €

Vorverkauf & Infos: www.allez-dansez.net

(oder auch bei mir!)



Der Stadtsaal Purkersdorf bietet viel Platz zum Tanzen und ist sowohl öffentlich als auch per Auto leicht zu erreichen, Parkplätze direkt daneben oder beim nahen P&R beim Bahnhof. Also nix wie hin! :)