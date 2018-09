23.09.2018, 23:15 Uhr

Die gute alte Zeit!

Zum Glück bleiben in unseren Köpfen die guten Erinnerungen besser haften als die schlechten. Viel trägt dazu die Musik bei. So wird man auch durch Musik an elektrisierende Momente erinnert und das Glückshormon Serotonin wird vom Körper ausgeschüttet. Wer möchte sich schon an die jugendliche Sturm und Drang-Zeit erinnern, in der man mit vielen Selbstzweifeln und Tränen auf der Suche nach einem Partner oder sich selbst war. Alles hat sich eingefunden und was bleibt, sind die Glücksmomente.

Gefällt mir