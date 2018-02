Loderndes Feuer als Abschluss des Faschingtreibens

15.02.2018, 00:37 Uhr

Dieses Jahr durften sich die Pressbaumer über drei Faschingssitzungen freuen. Die positive Resonanz des Publikums, die nicht von ungefähr kommt, freut die Mitglieder der Duckhüttler Gilde. Viel Organisationsarbeit, Heimarbeit wie Kostüme nähen, Einfallsreichtum und Repräsentieren nimmt viel Freizeit in Anspruch. Aber es macht auch großen Spaß, meinte, die Vizepräsidentin des Vereins. Am Faschingsdienstag ist dann Schluss mit lustig. So wurde am 13.2 in einem langen Fackelzug Poldi, die Strohpuppe, zum Scheiterhaufen getragen. Die verkörpert den Übermut und das Lotterleben und wurde dann auch in einem Zeremoniell von, dem Präsident der Duckhüttler Gilde, dem Feuer übergeben, das schon vorsorglich überwacht von Pressbaums Feuerwehr freudig wartend loderte. Damit wäre für heuer die fünfte Jahreszeit dahin, jedoch ist man schon in Erwartung auf die nächste Faschingszeit. Denn die kommt ganz bestimmt im nächsten Winter.