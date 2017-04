Große Schatzsuche in der Region Purkersdorf

18.04.2017, 00:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen gemeinsam mit dem Dorotheum nach den Schätzen der Region.

REGION PURKERSDORF. Sie haben beim Osterputz die alte Uniform Ihres Großvaters am Dachboden gefunden? Irgendwo in ihrem Keller ist noch eine Kiste mit uralten Dokumenten aus der Kaiserzeit? Oder Sie wollten immer schon einmal wissen, was die Vase ihrer Oma wirklich wert ist? Dann packen Sie die Sachen ein, und kommen am 6. Mai zum großen Bezirksblätter-Schätztag im Dorotheum am St. Pöltner Rathausplatz (Siehe Artikel nebenan). Die Bezirksblätter haben sich schon mal umgesehen, welche Schätze auf Dachböden, in Kellern, Scheunen und Schränken der Region Purkersdorf lagern.

Seit 70 Jahren Sammler

Tullnerbacher Turmspitzen

Etwa 800 Pfeifen

"Ich sammle seit ich ein kleiner Bub war, seit fast 70 Jahren kann man sagen", erzählt Manfred Renner aus Purkersdorf lächelnd. Er hat seine Leidenschaft sogar zum Beruf gemacht und betrieb jahrelang ein Antiquitäten- und ein Postkarten-Geschäft in Wien. Im 'Sammlereck' und im 'Krims-Krams-Privatmuseum' am unteren Purkersdorfer Hauptplatz stellt er nun alles aus, was er im Laufe der Jahre gesammelt hat. Ob Porzellan und Keramik aus der ganzen Welt, die diversesten Tassen und Häferl, alte Reiseandenken, Postkarten oder unzählige kunstvolle Stücke aus Zinn, Holz oder Kristall – hier schlägt jedes Sammlerherz hoch. Einige wenige Stücke jedoch liegen ihm persönlich besonders am Herzen – unter anderem eine Jugendstil-Vase, die einst 10.000 Schilling kostete, und ein 57 Jahre alter Fernseher aus seiner Jugend. "Den hätt' ich schon oft verkaufen können, aber den geb ich nicht her", lächelt er.Ein außergewöhnlicher, regionaler Fund verbirgt sich auch im Keller des Wienerwald-Historikers Dieter Halama aus Pressbaum: Die drei Turmspitzen des alten Tullnerbacher Gemeindeamts. "Ich nenne sie immer 'die drei Grazien'", erklärt Halama lächelnd.Auch Johann Wachter aus Purkersdorf hat im Laufe der Jahre manch einen "Schatz" gesammelt, denn er sammelt kunstvoll verzierte Pfeifen. Etwa 800 Stück besitzt der Purkersdorfer, die älteste sei über 100 Jahre alt, erklärt er. Und auch in seiner Garage hütet er eine Besonderheit: Sein allererstes Auto – ein Steyr Puch 650 aus dem Jahr 1964.Manfred Renners Sammlereck in Purkersdorfaus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier