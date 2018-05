Tagesausflug des Seniorenbundes der Ortsgruppe Pressbaum/Tullnerbach

04.05.2018, 11:18 Uhr

führte die Teilnehmer in die Nostalgiewelt nach Eggenburg, im RRRollipop pochte das Herz der50er und 60er ! In einer europaweit einzigartigen Sammlung zeigt RRRollipop Raritäten und Lebensgefühl der Wirtschaftswunderzeit.Im Kinoptikum sah man über 100 Jahre Film- und Kinogeschichte.Nach einem guten Mittagessen im schattigen Innenhof des Gasthauses „ Seher“ am Hauptplatz in Eggenburg ging es weiter in dasKrahuletz-Museum es wurde uns die Erdgeschichte mit den schönsten Mineralien und der Entstehung der Gesteine des Waldviertels, 20 Millionen Jahrealte Versteinerungen aus dem Eggenburger Meer, die Vorfahren der Elefanten aus den Urdonauschottern und die Mammuts, Wollhaarnashörnerund Höhlen-Hyänen aus dem Eiszeitalter gezeigt.Eine weitere Ausstellung befasst sich mit der einzigen modernen Ausstellung der Menschheitsgeschichte Österreichs mit, Abgüssen des Skelettes von Lucy,dem Schädel des Nussknackermenschen.Der Abschluss des Tagesausfluges fand beim Heurigen Hauck in Sieghartskirchen statt.