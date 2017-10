01.10.2017, 20:18 Uhr

WARUM hat man die grünen Büsche Bäume

Ich kann es nicht verstehen, dass man entlang der Hauptstrasse Richtung Purkersdorf die Bäume und Sträucher radikal geschnitten hat. Es ist verständlich, dass, die Bäume nicht in den Himmel wachsen sollen, wegen der Stürme.

Aber man kann diese ja kürzen, das reicht ja wohl.



Auf der Seite der Bahn findet man das gleiche Bild, alles abgeholzt. Sieht schrecklich aus.

Hatte doch das viele Grün die nicht sehr schöne, leider aber notwendige Lärmschutzwand verdeckt.



Und was noch wichtig ist, unsere grünen Sträucher und Bäume machen aus der verpesteten Luft wieder gute sauerstoffreiche Luft.

Wo sind die Grünen die so sehr für unsere Umwelt sein sollten?



Schützt unsere Umwelt, wir haben nicht das Recht sie zu zerstören, wir sind alle nur Gäste auf dieser Erde.

