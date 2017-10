Durchstarter der Woche: Roland Czeland

08.10.2017, 10:44 Uhr

Roland Czeland, Baugewerbe, Purkersdorf

Ich bin spezielisiert auf den Bau von Schwimmbädern, Terrassen, Gartenmauern, Unterlagsbeton, Erdarbeiten, Abbrucharbeiten und Baustoffhandel.Jeden Tag in deiner Sebständigkeit wirst du gefordert, und dir bleibt gar nichts anderes übrig als an deinen Aufgaben zu wachsen! Genau das macht einenen zu einem erfolgreichen Unternehmer. Wenn du für einen großen Traum arbeitest, dann entwickelst du eine Disziplin, von der du gar nicht wusstest, dass du sie in dir hattest.

Durch meine langjährigen Erfahrung und beruflichen Qualifikation ist es mir möglich, unsere Auftraggeber bestmöglich zu beraten und die Arbeiten entsprechend ziel- und kundenorientiert durchzuführen.Neue Herausforderungen nehme ich gerne an und bin bestrebt die indivuellen Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen.Mein Erfolgsrezept ist die zuverlässige, genaue und sturkturierte Arbeitsweise.