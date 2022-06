Eine beachtliche Menge Sperrmüll wurde vor kurzem an der Auffahrt zum Hahntennjoch über eine steile Böschung entsorgt. Nun konnten die zuständigen Beamten einen Tatverdächtigen ausforschen.

PFAFFLAR (eha). Am 24. Juni 2022 wurde bei der Polizei in Elbigenalp angezeigt, dass an der Bschlabser Landesstraße bei der Auffahrt zum Hahntenjoch (L266) eine erhebliche Menge Müll über die talseitige steile Böschung in felsiges Gelände entsorgt wurde. Der Müll wurde schließlich vom Gemeindearbeiter in Zusammenarbeit mit dem Waldaufseher geborgen. Die Bergung war nur unter erheblichen Aufwand und Verwendung einer Seilsicherung möglich. Insgesamt wurden von dem vorerst Unbekannten 280 kg Müll, darunter Bodenbeläge, Lampen sowie Altpapier neben der Straße entsorgt. Nach einer aufwendigen Sichtung durch die Gemeindebediensteten im Zusammenwirken mit einem Beamten der PI Elbigenalp konnten schließlich Hinweise auf einen möglichen Verursacher vorgefunden werden. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnte am 27. Juni 2022 schließlich ein 24-jähriger Österreicher als Verursacher ausgeforscht werden. Im Zuge einer Befragung räumte der Mann ein, den Müll bereits am 26. Mai 2022 an den beschriebenen Stelle entsorgt zu haben. Der Österreicher wird wegen Übertretung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz der BH Reutte zur Anzeige gebracht.

